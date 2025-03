„Auch mein Tag hatte leider nur 24 Stunden“

Worauf sind Sie besonders stolz in Ihrer Amtszeit?

Es liegt an anderen, das in Nachrufen zu beurteilen. Noch bin ich nicht gestorben. Als Bundeskanzler 2021 habe ich dafür gesorgt, dass die Regierung stabil weiter arbeitet. Als Außenminister habe ich die Nachbarschaftspolitik wiederbelebt. Es gab eine deutliche Intensivierung unserer Beziehungen mit den USA. Es waren die Außenminister Mike Pompeo und Antony Blinken hier und ich bei beiden in den USA. Und das innerhalb von fünf Jahren. Das ist außergewöhnlich für Österreich. Und an unserer Positionierung zu Antisemitismus und Israel gab es nichts zu deuten.