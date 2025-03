Transporter vor Wohnhaus plötzlich in Flammen

Feueralarm am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Oberland: In Pfaffenhofen (Bezirk Innsbruck-Land) ging ein Kleintransporter, der vor einem Wohnhaus abgestellt war, plötzlich in Flammen auf. Die Ursache ist noch völlig unklar – die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.