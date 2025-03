Ein Top-Resultat, eine Bestzeit und ein Vielfahrer

Mit Jakob Greber hatte ein anderer Mellauer schon am Freitag von sich Reden gemacht. Nachdem er am Vormittag bei den georgischen Slalom-Titelkämpfen in Toblach (It) Vierter geworden war, startet er dort am Abend auch bei Mexikos Torlauf-Nachwuchsmeisterschaften, wo er Rang zwei holen konnte.