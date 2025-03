Drei Viertel der Landsleute für Blackout gerüstet

Die Jungen machen sich die größte Sorgen

Am meisten beschäftigt diese Sorge die 18- bis 29-Jährigen. 80,2 Prozent der Oberösterreicher sind jedoch guter Dinge, dass ein großflächiger Blackout nach maximal 24 Stunden überstanden sei. Fast zehn Prozent glauben sogar, dass nach maximal einer Stunde wieder Strom fließe. Mehr als drei Viertel, konkret 77,2 Prozent aller Oberösterreicher, haben in ihrem Haushalt bereits Vorkehrungen für einen längeren Stromausfall getroffen. Im bundesweiten Schnitt liegt das Land ob der Enns damit nur vor Wien an vorletzter Stelle. In Kärnten sind indes 90,2 Prozent für den Ernstfall gewappnet.