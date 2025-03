Pöltl muss mit Raptors Playoff-Hoffnung aufgeben

Im Erfolgsfall wären die Raptors bis auf vier Siege an die Bulls herangerückt. Und die Aussichten waren lange gut, lagen die Kanadier doch zu Beginn des Schlussviertels mit 97:81 deutlich voran. Toronto gab den Vorsprung jedoch aus der Hand und musste in die letztlich mit 5:15 verlorene Verlängerung. Coby White bei den Gastgebern und Scottie Barnes aufseiten der Raptors waren mit je 24 Punkten die Topscorer der Partie. Am Sonntag und Dienstag treffen Pöltl und seine Kollegen zweimal auswärts auf Orlando Magic.