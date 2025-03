30 Meter in Spalte gestürzt und Mutter angerufen

Auf der Suche nach seinen Kopfhörern stürzte am Freitag – wie berichtet – ein 23-jähriger Pole am Pitztaler Gletscher 30 Meter in eine Spalte und überlebte nahezu unverletzt. Einsatzkräfte sprachen von einem Wunder! Auch, weil der Abgestürzte aus der großen Tiefe mit seinem Handy seine Mutter verständigen konnte, die dann die Rettungskette in Gang setzte.