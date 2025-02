„Mehrjähriger“ Minister | Bier statt Champagner

„Mehrjähriger“ Minister. Die Regierungsriegen stehen, auch in der SPÖ wurde das Minister-Team, um dessen Besetzung so hart gerungen wurde, am Freitag abgesegnet. Der meistdiskutierte Nominierte bleibt der künftige Finanzminister Markus Marterbauer. Der bisherige AK-Ökonom ist bekennender Linker, nicht wenige bei den Regierungspartnern ÖVP und Neos – aber auch in der eigenen Partei – sehen diese von SPÖ-Chef Andreas Babler durchgesetzte Personalie als Provokation. Babler hat mit der Marterbauer-Nominierung auch den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, den Retter der türkis-rot-pinken Zuckerl-Koalition, ausgestochen. Dieser wollte seinen bisherigen Finanz-Stadtrat Peter Hanke als Finanzminister. Für Hanke blieb das Infrastrukturministerium. Im „Krone“-Interview bei Michael Pommer zeigt sich der 60-Jährige darüber nicht unglücklich. An der Spitze des Finanzministeriums habe es in jüngerer Vergangenheit nur „eine sehr geringe Verweildauer“ gegeben. Infrastruktur bedeute ein „mehrjährige Bauen an der Zukunft“. Und für dieses Mehrjährige sei er persönlich vorbereitet. Na, dann werden wir ihm beim Bauen zuschauen.