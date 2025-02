Das sind die Mächtigen hinter Trump im Weißen Haus

In seiner ersten Amtszeit, in die Trump 2017 schlecht vorbereitet gestolpert war, hatte der Polit-Novize vom ersten Tag an mit schweren Verwerfungen innerhalb seines Teams und Personalkarussells zu kämpfen. Ausgewiesene Fachleute nahmen Reißaus, als sie Trumps Regierungsstil hautnah erlebten. Andere musste er entlassen, weil sie sich entweder als illoyal oder als unfähig herausstellten – oder beides. Kein Tag verging, an dem nicht Interna an Medien durchgestochen wurden.