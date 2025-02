Codename „Krasnow“: Trump 1987 vom KGB angeworben?

Demnach erwog Trump bereits kurz nach seinem ersten Besuch in Moskau 1987 eine Kandidatur für die Republikaner und hielt sogar eine Wahlkampfveranstaltung in Portsmouth, New Hampshire, ab. Am 1. September schaltete er eine ganzseitige Anzeige in mehreren US-Zeitungen mit der Überschrift: „Es gibt nichts, was an Amerikas Außen- und Verteidigungspolitik falsch ist, was ein wenig Rückgrat nicht heilen könnte.“