Tickets für die Bounce Fight Night gewinnen!

Fadi Merza: Ein letzter Tanz im Ring

Ein besonderes emotionales Highlight des Abends wird der Abschiedskampf von Thaibox-Legende Fadi Merza sein. Der 47-jährige Wiener wird zum letzten Mal die Handschuhe schnüren und damit seine kurze Box-Karriere beenden. „Ich werde meinen letzten Tropfen Schweiß im Ring lassen und noch einmal alles geben, um dem Publikum ein Spektakel zu bieten“, verspricht Merza, der den Abend mit Fans, Familie und seinem Sohn Michel, der live dabei sein wird, genießen möchte. Warum er seine Karriere beende? „Ich habe mir von meiner Frau das Versprechen abringen lassen, dass dies mein endgültig letzter Fight sein wird. Eigentlich habe ich noch sehr viel Energie in mir, aber natürlich muss ich vor allem an meine Familie denken“, so der Wiener.