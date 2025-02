Zwei Verletzte nach Frontalcrash im Pfändertunnel

Wegen Reinigungsarbeiten war die Oströhre des Pfändertunnels am Montagabend gesperrt. Der Verkehr in beide Fahrtrichtungen wurde über die Weströhre geleitet. Trotz Überholverbot und Tempobegrenzung scherte ein Deutscher aus und krachte auf der Gegenfahrbahn in das Fahrzeug einer Ukrainerin.