„Die Welt ist grausam zu Frauen, die älter werden“

Sie hat am eigenen Leibe erlebt, wie „grausam“ die Welt zu Frauen sein kann, wenn sie älter werden. Jennifer Love Hewitt feierte sich an ihrem 46. Geburtstag selbst, in dem sie Make-up- und Filter-freie Fotos von sich auf Instagram postete und dann ihren Fans ihr Herz über ihr aufgewühltes Gefühlsleben ausschüttete.