Fans erkennen Jennifer Love Hewitt nicht wieder

In der Kommentarspalte wird fleißig weiter spekuliert und diskutiert, denn einige wollen wissen, wobei die Schauspielerin ein wenig geschummelt hat: „100% ein Augenbrauen-Lifting. Sie hatte tiefe Augenbrauen und jetzt schießen sie hoch. Außerdem verpfuschte Lipfiller, sie hatte immer dünne Lippen. Und es sieht aus, als hätte sie etwas rund um die Nase machen lassen, auch wenn ich nicht denke, dass sie eine Nasenkorrektur hatte. Es sieht aus wie Injektionen in den Nasenrücken und an der Nasenspitze, um den Look weicher zu machen.“