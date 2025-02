Nun spricht Vater der freigelassenen Austro-Geisel

Der Vater des österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürgers Tal Shoham ist überglücklich, dass sein Sohn nach 505 Tagen Geiselhaft im Gazastreifen am Samstag freigelassen wurde. „Er kam aus der Hölle“, sagte Gilad Korngold am Montag in einem Onlinegespräch aus Israel mit Journalisten. „Es ist ein Wunder!“ Sein Sohn habe zehn Monate im Tunnel verbracht. Shoham befindet sich nach wie vor in einem Krankenhaus in Israel.