NHL: Tor von Marco Kasper bei Overtime-Krimi

Marco Kasper hat Sonntagabend (Ortszeit) beim 5:4-Sieg der Detroit Red Wings gegen die Anaheim Ducks den Auftakttreffer (4.) erzielt. Es war der bereits zehnte Treffer des 20-jährigen Kärntner Stürmers in der laufenden NHL-Saison. Die weiteren Detroit-Tore in der regulären Spielzeit schossen Alex DeBrincat (5.), Patrick Kane (6.) und J.T. Compher (23.) jeweils im Powerplay. Nach dem späten Ausgleich der Ducks machte Kane (64.) in der Overtime den Sieg Detroits perfekt.