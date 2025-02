Eurofighter steigen auf: Sicherheitsalarm bei Flug

Schon wieder Vorfall in der Luft

Der Vorfall ereignete sich in einer Zeit verstärkter Sicherheitsbedenken im Luftverkehr. In den vergangenen Monaten gab es mehrere schwere Flugzeugunglücke, darunter ein tödlicher Zwischenfall mit Jeju Air in Südkorea und eine Kollision zwischen einem American Airlines-Flugzeug und einem US-Militärhubschrauber über Washington, D.C.