Und nun, Herr Merz? Deutsche Mission Impossible

Friedrich Merz hat es geschafft. Mit 69 Jahren schafft er das große politische Comeback, an das außerhalb der CDU alle Jahrzehnte lang gezweifelt hatten. Lange hat Deutschland mit Merz gefremdelt. Nun führt er die CDU klar auf Platz eins, sein angeblicher Gegenkandidat Olaf Scholz erleidet die schlimmste Niederlage, die die SDP und ein amtierender Bundeskanzler je erleben mussten. Scholz, der von den klassischen Medien nie so angefeindet wurde wie sein Herausforderer Merz, hat Land und Partei mit der Ampelkoalition fast an die Wand gefahren. Nun bekommt er die Rechnung serviert.