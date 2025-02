Saison vorbei: „Schlecht bis grottenschlecht!“

Schluss, aus – vorbei! Dreimal Rang 17 beim Eisschnelllauf-Weltcup in Polen war für Kärntens doppelte Olympia-Vierte freilich nicht zufriedenstellend. Daher entschied sich Vanessa Herzog gemeinsam mit Trainer-Gatte Tom dafür, die Saison vorzeitig zu beenden – den letzten Weltcup in Heerenveen (Hol) sowie die WM in Hamar (Nor) lässt die 29-Jährige also sausen.