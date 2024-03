Tierisch gut! Das ist Herzogs mentale Stütze

In Inzell (D) – also in Vanessas Trainings-„Wohnzimmer“ – startet sie am Donnerstag und Freitag über 500 m und 1000 m bei der Sprint-WM. „Ein Spitzenplatz wären die Top 6 – alles andere wäre eine Riesen-Überraschung“, meint Tom, der den Niederländerinnen Kok und Leerdam sowie Takagi (Jap) die Favoritenrolle zuschiebt.