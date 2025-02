Falsches Fleisch: Darf vegane Kost Wurst heißen?

PRO von Sebastian Steinbichler:

Wer regt sich wirklich darüber auf, dass man zu veganer Wurst „Wurst“ sagt? Wahrscheinlich Leute, die das Schnitzel aus Fleisch am liebsten in die Verfassung schreiben würden. Und wer einen „Etikettenschwindel“ sieht, dem sei die Einfachheit des Wortes nahegelegt. Bei „Wurst“ geht es doch viel eher um die Form und ein Gefühl. Mit einer „Soja-Pressmasse in Darm-Ersatz aus Reispapier“ macht man sich doch viel eher das Leben schwer.