Pkw-Lenker vertraute Navi und stürzte beinahe ab

Kurioser Zwischenfall in der Nacht auf Samstag in Brandenberg in Tirol! Ein Einheimischer vertraute blind auf sein Navi, vergaß offenbar abzubiegen und landete plötzlich auf einem schneebedeckten Schotterweg im gegenüberliegenden Tal. Sein Pkw drohte sogar abzustürzen.