NEOS-Mann stellt sich gegen eigene Parteichefin

Es kam für viele überraschend, auch für einige NEOS-Abgeordnete, dass ihre Parteichefin Beate Meinl-Reininger, wieder in die Koalitionsverhandlungen einsteigt. Jeder erinnert sich noch an Meinl-Reisingers mahnende Rede am 3. Jänner, in der sie ÖVP und SPÖ den Reformwillen absprach. Genau diese Reformen vermissen einige NEOS beim neuen Regierungsangebot.