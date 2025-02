Was lange währt, wird gut? Zweifel angebracht

Aber fix ist bei den Koalitionsverhandlungen, das haben wir gelernt, so gut wie nix. Deshalb sah die Welt an Tag 145 wieder anders aus: Plötzlich wurde wiederbelebt, was an Tag 96 geplatzt war: ÖVP und SPÖ bekamen das große Zittern, wie sie mit bloß einem Mandat Überhang im Nationalrat regieren sollen, und begannen wieder, was sie vor genau 100 Tagen bereits einmal gestartet hatten: Verhandlungen zu einer Dreier-Koalition, die unter der Bezeichnung türkis-rot-pinkes „Zuckerl“ als fulminant gescheiterter Versuch in die Zeitgeschichte eingegangen zu sein schien.