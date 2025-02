Das alte Bezirksgericht weicht der Kultur

Das Tauziehen um das Gebäude des ehemaligen Bezirksgerichts in Oberndorf bei Salzburg hat ein Ende! Nach jahrelangen Diskussionen hat sich die Stadt das Objekt im Zentrum gesichert. „Vor genau zwei Jahren hat die Abschiedsfeier in dem Gebäude stattgefunden. Jetzt konnten wir es uns sichern“, freut sich Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ). Schon 2014 war klar, dass das Bezirksgericht die Stadt verlässt. Anfänglich wurde der Kaufpreis auf 550.000 Euro geschätzt. Über die Jahre ist dieser laut einem Gutachten auf 850.000 geklettert. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat das Thema dann zur Chefsache erklärt und ist in Verhandlungen mit dem Bund als Besitzer eingetreten. Das Ergebnis: ein Endpreis von 750.000 Euro. Das Land steuert beim Kauf 70 Prozent bei. Das neue Bezirksgericht ist mittlerweile ja in Seekirchen angesiedelt.