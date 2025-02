Falschgeld ist bald wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Bargeld gilt dennoch als „sicherstes Zahlungsmittel“

Bargeld bleibe weiterhin „das sicherste Zahlungsmittel“, wie die OeNB unterstrich. „Es schützt vor Phishing, Cyberkriminalität und Internetbetrug“, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. „Vergleicht man den Betrugswert bei baren und unbaren Zahlungen, so beläuft sich die missbräuchliche Verwendung von Karten und Kontodaten für Überweisungen auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Demgegenüber steht der Betrugswert aus Falschgeld in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.“