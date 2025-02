Illegale Schönheits-OP: Weitere Opfer gesucht

Die Begleitung der Österreicherin und ein Bekannter des Georgiers schlugen daraufhin Alarm und alarmierten die Berufsrettung. Einsatzkräfte stellten massive Blutungen im Gesichtsbereich fest. Das Opfer musste in lebensbedrohlichem Zustand in ein Spital eingeliefert und notoperiert werden. Der 35-Jährige wurde wegen schwerer Körperverletzung festgenommen und befindet sich mittlerweile in einer Justizanstalt. Die Frau befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand.