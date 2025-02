Mbappé nach Gala: „Ich setze mir nie Grenzen“

Sein Start in Madrid verlief für Mbappé-Verhältnisse noch einigermaßen verhalten, doch im Jahr 2025 scheint der Fußball-Superstar nun so richtig in Fahrt zu kommen: Der Torjäger hält bei 14 Toren nach 14 Spielen, scheint gerüstet für die Titeljagd mit dem „Weißen Ballett“.