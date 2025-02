„White Lotus“-Kollektion sorgt für Urlaubsstimmung

„Nichts ist zu viel!“

„Ich habe es geliebt, mit dem Team von H&M an den Designs für die Kollektion zu arbeiten“, schwärmte Bovaird über die Kollektion. Und verriet weiter: „Wir haben immer diesen kleinen Spruch in der Serie: ,Nichts ist zu viel für The White Lotus!‘ Ich fühle mich also eher zu den kräftigen Mustern und den luxuriöseren, schwingenden Pieces hingezogen.“