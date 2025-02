Ein Konzertabend mit Opus & den Schick Sisters

Die „Krone“ verlost exklusive Tickets

In dieser Kombination aus Ausnahmemusikern erwartet die Besucher am 11. März ein großes Konzerterlebnis, das eigentlich nur für geladene Oberbank-Kunden zugänglich ist. Doch 25x2 „Krone“-Gewinner haben die Chance live dabei zu sein! Der Frauentag in der Oberbank beginnt um 18.30 Uhr mit dem Einlass-Aperitif, Begrüßungsworten, einem kurzen Panel-Talk und um 20 Uhr betreten Opus Band & The Schick Sisters die Bühne, um alle musikalisch zu bewegen.