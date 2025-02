Kogler: „Unterstützen keinen Misstrauensantrag“

Die Grünen seien nach den Attentaten in München, Villach und dem versuchten Anschlag in Wien daher nicht untätig gewesen. Man habe einen Vorschlag an andere Abgeordnete übermittelt, sich gemeinsam an die EU-Kommission zu wenden, um große Plattformen in die Pflicht zu nehmen. Die Messenger-Überwachung sei derzeit noch schwierig, gab der Abgeordnete zu bedenken. So müsse diese verfassungskonform sein, in der Vergangenheit habe der Verfassungsgerichtshof ein entsprechendes Gesetz in der Legislaturperiode von Türkis-Blau schon einmal aufgehoben.