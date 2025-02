Abschiebe-Video: Weißes Haus verspottet Migranten

Kritik und öffentliche Reaktionen

Die Art der Darstellung rief sofort Empörung bei den Usern hervor. „Das ist das Absurdeste, Unmenschlichste, Peinlichste und geradezu Beunruhigendste, was ich seit Langem gesehen habe“, kommentiert eine Nutzerin unter dem Beitrag. „Dieser Beitrag ist wirklich so abscheulich und so unmenschlich auf so vielen verschiedenen Ebenen“, äußert sich eine weitere Person auf der sozialen Plattform.