Heidi Haschek geht in Opernball-Regie-Pension

So ganz ohne Wehmut wird der letzte Einsatz am 27. Februar nicht über die Bühne gehen, das ist Heidelinde Haschek bewusst. Zum 25. und allerletzten Mal wird sie für den ORF die Regie des Opernballs leiten. Das Staatsgewalze verfolgen alljährlich rund 1,5 Millionen Menschen im TV und es mit nichts anderem zu vergleichen, wie sie der „Krone“ im Interview erzählt. „Ich kenne sonst keine Sendung, wo rund fünf Stunden live gesendet wird und es ein so großes Gewusel am roten Teppich gibt. Bei den Oscars oder anderen großen Events bleiben die Stars stehen, aber beim Opernball stürmen sie einfach rein. Das ist ein völlig anderer Zugang.“ Im Laufe ihrer bunten Karriere hat Haschek so Unterschiedliches wie verschiedene „Starnächte“, den „Life Ball“ oder die „Dancing Stars“ ins rechte Licht gerückt, doch nichts ist mit der Intensität und dem Glamour des Opernballs zu vergleichen.