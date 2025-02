Zeller Motto: Rache wird am besten kalt serviert

Entschlossenheit werden auch die RB Juniors in der Quali-Runde A brauchen. „Wir haben eine Woche Zeit, um zu zeigen, was in uns steckt“, will Coach Teemu Levijoki noch einmal die Truppen mobilisieren – vermutlich zu spät. Sollte das Farmteam heute (20.30) bei Meran verlieren, Gröden indes gegen Wipptal siegen, rücken die Play-offs in weite Ferne.