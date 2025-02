Ungarn kritisiert „Treffen von Kriegsbefürwortern“

Sloweniens Präsidentin beklagt „falsche Botschaft“ aus der EU

Auch in Slowenien wurde Kritik laut – aber aus anderen Gründen. Staatspräsidentin Nataša Pirc Musar kritisierte, dass nicht alle EU-Mitgliedsstaaten zu den Gesprächen in Paris eingeladen wurden. In einer Erklärung bedauerte sie am Montag, dass „Europa falsche Botschaften bezüglich der Friedensbemühungen in der Ukraine aussendet“.