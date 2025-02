Retter mussten vier Türen der Wohnung aufbrechen

Ein in medizinischer Not befindlicher Innviertler hatte telefonisch Alarm geschlagen. Dann war die Verbindung plötzlich abgebrochen. Der anonyme Anrufer konnte jedoch via Handyortung ausgeforscht werden. Für die Einsatzkräfte bedeutete es dann allerdings noch eine besondere Herausforderung, in die stark gesicherte Wohnung des Mannes zu gelangen.