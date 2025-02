Shakira kann ihre Tournee wieder fortsetzen

Nach der Konzertabsage am Sonntag verkündete die Kolumbianerin am Montag im Onlinedienst Instagram mit Blick auf ein geplantes und ausverkauftes Konzert in der peruanischen Hauptstadt Lima: „Shakira um 20.15 Uhr“ und „Einlass um 16 Uhr“. Zu ihrem Gesundheitszustand machte sie allerdings keine Angaben. Zuvor hatte die peruanische Presse berichtet, die Sängerin habe das Krankenhaus verlassen.