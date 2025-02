Kritik an Sanierung des Landestheaters

Das Kontrollamt der Stadt Salzburg schaute sich die große Sanierung des Landestheaters im Jahr 2022 genau an und spart dabei nicht an Kritik. Von der Nichteinhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen bis hin zu mangelhafter Planung und unvollständigen Ausschreibungen ist im Bericht die Rede. Das stößt Neos-Chef Lukas Rupsch sauer auf: „Die zahlreichen Verstöße, die das Kontrollamt in diesem Bericht aufzeigt, sind beunruhigend. Wie unverantwortlich mit dem Bundesvergabegesetz bei einem derart großen und wichtigen Projekt umgegangen wurde, kann nicht einfach hingenommen werden.“