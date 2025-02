Ein neuer Stern am Film-Firmament

Viel umjubelte Deutschland-Premiere feierte „Pfau - Bin ich echt?“ mit Albrecht Schuch in der Hauptrolle am Mittwoch in Berlin. Bis zur Österreich-Premiere dauert es auch nicht mehr lange: Am 25. Februar stellt der Salzburger Regisseur seinen Film im Das Kino vor – inklusive anschließender Gesprächsrunde.