Kranker Papst: Schriftliche Grußworte an Pilger

Franziskus, der wegen seines Gesundheitszustands auf das traditionelle Angelus-Gebet am Sonntagmittag verzichten musste, dankte für die zahlreichen Genesungswünsche und Gebete, die ihn in diesen Tagen begleiteten. Dankbar zeigte er sich gegenüber dem medizinischen Personal der Gemelli-Poliklinik. „Sie leisten einen wertvollen und so aufreibenden Dienst. Unterstützen wir sie im Gebet!“, so der Papst. In seinem Schreiben rief er auch die Pilger dazu auf, um Frieden in den Kriegsgebieten der Erde zu beten. Im einzelnen nannte er die Ukraine, Palästina, Israel, den Nahen Osten, Myanmar, die Kongo-Region Kivu und den Sudan.