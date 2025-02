Biathlon: Hauser verbessert sich, Gold an Preuß

Lisa Hauser hat sich am Sonntag bei der Biathlon-WM in Lenzerheide in der Verfolgung auf Rang 15 verbessert. Eine mögliche Top-10-Platzierung vergab die Tirolerin im letzten Schießen, bei dem ihr ihre einzigen beiden Fehler unterliefen. Landsfrau Anna Gandler trat wegen einer Erkrankung nach Rang 33 im Sprint nicht mehr an. Gold holte sich überlegen die Deutsche Franziska Preuß vor der Schwedin Elvira Öberg und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.