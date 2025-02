Schwangere (18) bricht tot im Hallenbad zusammen

Keine glückliche Wendung

Zeugen zufolge soll auch der Lebensgefährte der jungen Frau dabei gewesen sein, der die Helfer mit wichtigen Informationen versorgte. Nach dem beherzten Eingreifen von Ersthelfern und Rettungsteam konnte in der Klinik aber leider nur mehr der Hirntod der 18-Jährigen festgestellt werden. Sie stand am Beginn einer Schwangerschaft. Obwohl man das zu diesem frühen Zeitpunkt nicht immer wissen muss, dürfte das Paar davon aber Kenntnis gehabt haben. Zum tragischen Tod der jungen Frau kommt damit dazu, dass auch das noch so junge Leben in ihrem Bauch erlosch.