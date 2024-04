„Müssen Junge wieder mehr am Leben beteiligen“

Junge Menschen probierten viel aus

Gerade als junger Mensch muss man experimentieren und an die Grenzen gehen oder sie überschreiten. Kein Jugendlicher sei davor gefeit, auf die schiefe Bahn zu geraten. Kriminalität und Drogen seien auch im Waldviertel immer wieder ein Thema, wenn auch (noch) kein großes, so der Stadtchef. Es reiche beispielsweise aus, dass ein junger Meinungsmache in einer anderen Region mit Drogen in Kontakt käme und dies so in seinem Umfeld salonfähig mache.