Keine Partei ist in allen Gemeinden am Stimmzettel

Viele neue Mitglieder und Kandidaten seit Jahresbeginn geben den Grünen, wie berichtet, neue Zuversicht. In Kumberg umfasst die Liste heuer zum Beispiel 40 Personen, in Frohnleiten sind es 25. Die Grünen treten in 100 Kommunen an und haben teils hervorragende Ergebnisse aus dem Jahr 2020 zu verteidigen, etwa in Gleisdorf, Deutsch Goritz, Bad Aussee und Stattegg.