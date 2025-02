Vom Märchenprinzen zum Skandal: Andrew wird 65

Zweifel an Urteilsfähigkeit

Anders als ihr Ex-Mann, mit dem sie sich noch immer ein – sehr großzügiges – Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor teilt, schafft es „Fergie“, ihren Ruf zu rehabilitieren. Das gelingt nicht zuletzt durch ihren mutigen Umgang mit verschiedenen Krebserkrankungen. Andrew kann auf eine solche zweite Chance nicht hoffen. Das liegt in erster Linie an seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den US-Millionär Jeffrey Epstein.