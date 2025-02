Babler als Knackpunkt: Teile der ÖVP rudern zurück

Jetzt rudert der Tiroler Mattle teilweise zurück. Der schwarze Landeschef bleibe zwar bei seiner Ablehnung einer Beteiligung von SPÖ-Chef Babler an einer künftigen Koalition, schwächte seinen kürzlichen Vorstoß in der „Tiroler Tageszeitung“ aber von der Tonalität her ab: „Mein Vorschlag, dass sich Babler aus dem Verhandlungsteam zurückzieht und einen Schritt zur Seite macht, war keine Bedingung, aber eine klare Empfehlung.“