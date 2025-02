Simone Lugner: „Für mich gibt es kein Trauerjahr“

Bestreiten will sie das aber ebenfalls nicht: „Richard war auch noch eine andere Generation. Früher war das mit dem Trauerjahr auch noch viel strenger – da saßen die Frauen teilweise wirklich ein Jahr lang schwarz gekleidet zu Hause. Das ist ja nicht mehr so und überhaupt, gibt es für mich kein klassisches Trauerjahr! Trauer ist auch etwas, was sich verändert. Man trauert mal so und man trauert dann wieder anders und man versucht irgendwie zurechtzukommen mit allem. Und dann gibt es diese Tage, da kommt alles zurück, so wie Valentinstag oder dann vielleicht noch der Opernball oder Weihnachten oder sein Geburtstag. Ja, ich glaube, das wird auch nach einem Jahr oder nach zehn Jahren oder nach dreien noch immer da sein. Der Gedanke an ihn und dann eben auch dieser Wehmut, ich werde ihn noch länger als ein Jahr vermissen!“