Erster ÖSV-Rückschlag: Fast schon exotische Zeiten

Die WM-Starter aus Kenia, Israel, Madagaskar oder Mexiko mischen sich in Saalbach unters Volk, fallen vor allem durch ihre gute Laune und ihre exotischen Outfits auf. „Wir müssen gehen“, grinste ein Starter aus Haiti um halb zwei Uhr nachts an der Hotelbar, „denn in ein paar Stunden geht die Qualifikation für den Riesentorlauf los.“