WM-Drama um Julia Scheib: „Es tut brutal weh!“

Die 26-Jährige ist Riesentorlauf-Spezialistin, in den bisherigen fünf Saisonrennen war sie Dritte in Sölden, Sechste am Semmering und Vierte in Kranjska Gora. In Killington und am Kronplatz schied sie jeweils im ersten Durchgang aus. „Die Ziele sind ganz klar, ich will Rennen gewinnen. Dazu braucht es zwei gute Läufe, das weiß ich. Ich habe das eine oder andere Mal gezeigt, dass der Speed passt. Natürlich gehört da mehr dazu, technisch müssen wir auch schauen, dass es noch besser wird.“ Sie gehe aber motiviert in die letzten Rennen der Saison.