Ski-WM: Riesentorlauf der Damen – ab 9.45 Uhr LIVE

Überrascht hat die mittlerweile 29-Jährige in der Disziplin allerdings schon einmal. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking fuhr sie auf den vierten Platz. „Wenn ich gewusst hätte, wie meine Riesentorlauf-Karriere weitergeht, hätte ich das vielleicht auch ein bisschen mehr genossen“, sagte Truppe in Saalbach. Am Donnerstag könne sie das WM-Rennen genießen. „Ich kann locker am Start stehen, ich habe nichts zu verlieren. Am Samstag steht dann der richtige Bewerb an, wo ich nüchtern sein sollte.“