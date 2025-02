Manöver missglückt: Navy-Jet ins Meer gestürzt

Rettung per Schleudersitz

Den beiden Crew-Mitgliedern gelang es, per Schleudersitz rechtzeitig abzuspringen. Nachdem sie von Sportfischern aus dem Wasser geborgen worden waren, übergaben die Retter die Männer an den Zoll- und Grenzschutz, der sie in ein Krankenhaus brachte. Ihr Zustand wird als „stabil“ beschrieben.